«Карреру сплавили игроки»: Кикнадзе о «Спартаке» и бунте Глушакова

Спортивный журналист Кирилл Кикнадзе прокомментировал появившиеся в Сети доказательства участия капитана «Спартака» Дениса Глушакова в процессе увольнения бывшего тренера команды Массимо Карреры.

Напомним, сегодня утром в Сети появилась аудиозапись разговора, в ходе которого человек, голосом напоминающий капитана «Спартака», рассказывает о встрече с вице-президентом «красно-белых» Наилем Измайловым, на которой якобы обсуждался вопрос приглашения нового главного специалиста.

По словам собеседника «Ридуса», сам факт саботажа со стороны части игроков команды едва ли подлежит сомнению. Кирилл Кикнадзе предположил, что совладать с ситуацией Каррере помешало отсутствие понимания происходивших в клубе процессов.

То, что Карреру сплавили игроки, — в этом никакого сомнения не было с самого начала. Другое дело, что он, наверное, не до конца понял ситуацию, в которой он оказался, и не до конца принял меры. Он не разобрался в силу того, что рожден не на нашей земле, не понимает немножко причинно-следственных связей, которые в команде существуют вне тренировочного процесса. Вот так и получилось, что он прозевал ситуацию, а то, что зрел бунт, — это совершенно очевидно, — считает эксперт.

В то же время Кирилл Кикнадзе уверен, что решение об увольнении Карреры было принято поспешно. Значимую роль в его принятии сыграли завышенные ожидания руководства «Спартака», поверившего, что успех сезона-2016/17 (тогда «красно-белые» впервые за 16 лет завоевали золотые медали чемпионата России) можно развить малой кровью.

Я думаю, что большинство спартаковских фанатов спустя время понимают, что все решения, которые были приняты в отношении Карреры, абсолютно несправедливые, а их последствия мы наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, все настолько хотели повторения чемпионства, что любой промах умножался надвое. А было очевидно, что между ним и командой не все спокойно. И ошибка клуба, что не нашлось людей, в том числе среди руководства, которые бы могли на пальцах объяснить ему, что не так, — заключил Кирилл Кикнадзе.

Напомним, Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака» в октябре 2018 года.

В апреле 2019 года в СМИ появились данные о намерении клуба прекратить взаимоотношения с Денисом Глушаковым уже ближайшим летом. При этом действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года.