Малыш стал королём вечеринки благодаря отвязным танцам

В Сети стал вирусным ролик, в котором двухлетний малыш отжигает на студенческой вечеринке. Видео сняла мама, которая приехала в университет повидать свою родственницу. Заслышав музыку, мальчишка по имени Брюс Муди (Bryce Moody) сразу принялся танцевать и вскоре собрал вокруг себя десятки студентов, став настоящим королём танцпола.

Мой сын приехал навестить свою тётю на учёбе. В свои два года он живёт на полную катушку 😂😎🔥

Подписчики американки в Instagram, где она опубликовала видеоролик, пришли в восторг от раскрепощённого малыша:

Эпично танцует, как настоящий король вечеринки!

Боже, он просто восхитителен 😂😍😍

Ваууу, как это мило 💕💕💕💕💕💕

Он самый милый засранец среди них всех 😭😭😭

Нереально понравилось, как все столпились вокруг него ❤️😭

Это очень важный для него момент, даже в двухлетнем возрасте. Показывайте это ему почаще, и в один прекрасный день он вернётся сюда уже студентом 💯❤️✊🏽

Вы воспитываете настоящую звезду! Спасибо, что поделились. Вы прекрасны, и у вас прекрасный ребёнок.



А 24-летняя мама малыша Ада-Мария (Ada-Marie) рассказала журналистам StoryTrender, что её сын просто обожает танцевать и, возможно, в будущем станет известным танцором.

Дома Брюс танцует целыми днями под самую разную музыку, а движения он разучивает при помощи видео на YouTube. Я абсолютно привыкла к подобному, он всё время притягивает к себе внимание на вечеринках и прочих мероприятиях.

А ваши дети танцуют на вечеринках? А вы сами?