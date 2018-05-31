Малыш стал королём вечеринки благодаря отвязным танцам
- 14 мая 2019, 17:10
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В Сети стал вирусным ролик, в котором двухлетний малыш отжигает на студенческой вечеринке. Видео сняла мама, которая приехала в университет повидать свою родственницу. Заслышав музыку, мальчишка по имени Брюс Муди (Bryce Moody) сразу принялся танцевать и вскоре собрал вокруг себя десятки студентов, став настоящим королём танцпола.
Мой сын приехал навестить свою тётю на учёбе. В свои два года он живёт на полную катушку 😂😎🔥
Подписчики американки в Instagram, где она опубликовала видеоролик, пришли в восторг от раскрепощённого малыша:
Эпично танцует, как настоящий король вечеринки!
Боже, он просто восхитителен 😂😍😍
Ваууу, как это мило 💕💕💕💕💕💕
Он самый милый засранец среди них всех 😭😭😭
Нереально понравилось, как все столпились вокруг него ❤️😭
Это очень важный для него момент, даже в двухлетнем возрасте. Показывайте это ему почаще, и в один прекрасный день он вернётся сюда уже студентом 💯❤️✊🏽
Вы воспитываете настоящую звезду! Спасибо, что поделились. Вы прекрасны, и у вас прекрасный ребёнок.
А 24-летняя мама малыша Ада-Мария (Ada-Marie) рассказала журналистам StoryTrender, что её сын просто обожает танцевать и, возможно, в будущем станет известным танцором.
Дома Брюс танцует целыми днями под самую разную музыку, а движения он разучивает при помощи видео на YouTube. Я абсолютно привыкла к подобному, он всё время притягивает к себе внимание на вечеринках и прочих мероприятиях.
А ваши дети танцуют на вечеринках? А вы сами?
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