Кошка перегрызла наушники хозяина, а взамен принесла ему змею

Индонезийский парень по имени Харианто Фервирра Рамадани (Haryanto Pherwhirra Ramadhani) воспитывает милого восьмимесячного котёнка и частенько рассказывает о своей жизни с ним. У котика очень острые зубы и когти, которые он пытается точить обо всё, до чего может дотянуться. А совсем недавно объектом любопытства хвостатого стали наушники хозяина, которые он успешно перегрыз.



Я был очень зол на кота, теперь придётся покупать новые наушники, иначе как слушать музыку. Я накричал на него, а он куда-то быстро убежал. А потом вернулся и положил у моих ног змею — написал индонезиец на Facebook.

По словам хозяина, он был в шоке, ведь змеи — нечастые гости в их краях. Но больше он не мог злиться на свою кошку, ведь та явно чувствовала себя виноватой и попыталась всё исправить, принеся новый «провод» взамен сломанного.

Интернет-пользователи пришли в восторг от находчивого котейки и написали множество восхищённых комментариев:

Браво, девочка!

Какая умная кошечка! Люди не заслуживают животных.

Я бы тоже не смог злиться на этого милого маленького котёнка, во-первых, он предложил лучшую сделку в мире, а во-вторых, китти так хотела помочь своему человеку *)

Интеллектуальный кот!

А есть люди, которые говорят, что кошки обладают только 10-минутной памятью. Ясно, что это неправда, ведь этому котёнку понадобился час, чтобы найти новый „кабель“ для хозяина!

Кот моей девушки постоянно приносит ей огромных ящериц. Она боится их до жути, но ей приходится брать себя в руки и выводить ящериц из дома.

О, мой кот тоже однажды притащил мне огромного геккона. А вы знаете, что у них чертовски крепкие зубы?! Геккон вцепился в кошачью лапу, и мой кот в панике бегал и орал, пытаясь стряхнуть геккона со своей левой лапы. Я была слишком испугана, чтобы поймать его голой рукой, поэтому тоже истерично бегала, орала и искала перчатку. Наконец, я нашла варежки для духовки, поймала кошку, убрала геккона, и мы все смогли выдохнуть. Всё это происходило в 2 часа ночи ((

А ваши питомцы какие трофеи вам приносят?