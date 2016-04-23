В NASA раскрыли название новой лунной миссии

Американское космическое агентство NASA огласило название программы по повторной отправке астронавтов на спутник Земли. Программу назвали в честь греческой богини Луны — «Артемида».

По планам организации, в полете примет участие женщина-астронавт. Точный состав экипажа пока неизвестен. Если у NASA не возникнут трудности с организацией миссии, то Лунная программа предполагает высадку человека на поверхность нашего спутника в 2024 году.

Артемида — сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Теперь это название нашей программы по возвращению астронавтов NASA на поверхность Луны к 2024 году, в том числе высадки там первой женщины и еще одного мужчины, — заявили в агентстве.

Напомним, что недавно правительство США поставило задачу NASA доставить астронавтов на поверхность Луны не позже 2024 года. Дата привязана к гипотетическому второму президентскому сроку Дональда Трампа и не отражает реальных возможностей NASA совершить посадку.

Но громкое заявление может вызвать особую конкуренцию у стран, которые тоже участвуют в «космической гонке», — это Китай и Россия.

Помимо NASA к полету на Луну готовятся и частные американские компании. Например, недавно Blue Origin представила прототип космического аппарата, который высадится на Луну в ближайшие пять лет. Аппарат получил название Blue Moon. По расчетам ученых, он в будущем сможет совершить мягкую посадку с грузом от 3,5 до 6,5 тонны.