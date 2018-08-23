Опубликованы доказательства попыток Глушакова «уволить» Карреру

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков напрямую обсуждал с руководством клуба возможность увольнения экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры — об этом свидетельствует аудиозапись разговора футболиста, опубликованная Mash.

На выложенном в Сеть звуковом сообщении человек, голосом напоминающий капитана «Спартака», делится впечатлением от одной из игр, проведенных под руководством итальянского наставника. Изобилующий нецензурной лексикой рассказ заканчивается упоминанием готовящейся встречи игроков с вице-президентом клуба Наилем Измайловым, на которой якобы будет обсуждаться дальнейшая судьба главного тренера.

Утром Измайлов мне позвонил, ну написал: „Как дела там, что происходит?“ Я ему: „Катастрофа происходит“. Он говорит: „Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся“. Ну и ему все сказали то, что нас не устраивает тренер, — говорится на опубликованной записи.

Кроме того, сегодня же в Сети появились скриншоты переписки капитана «красно-белых», из которой можно сделать вывод, что Глушаков открыто препятствовал адаптации полузащитника Романа Еременко, пополнившего состав команды во время летнего трансферного окна. Примечательно, что минувшей зимой Еременко перешел в футбольный клуб «Ростов», проведя в стане «красно-белых» всего полгода.

Напомним, Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака» в октябре 2018 года. Под руководством итальянского специалиста клубу удалось завоевать первые за 16 лет золотые медали чемпионата России.

В середине апреля 2019 года совет директоров «красно-белых» решил удовлетворить заявление вице-президента Измайлова, решившего покинуть свою должность после окончания текущего сезона.

Чуть позже в СМИ появились данные о намерении клуба прекратить взаимоотношения с Денисом Глушаковым уже ближайшим летом. При этом действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года.

За два тура до окончания чемпионата России команда, ныне возглавляемая белорусским тренером Олегом Кононовым, занимает четвертое место, отставая от идущего третьим «Краснодара» на четыре очка. В случае если «Спартаку» не удастся улучшить свои позиции, итоговый результат в чемпионате окажется худшим за все время с момента назначения Массимо Карреры на пост главного тренера в 2016 году.