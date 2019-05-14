Жителю Бийска грозит два года колонии за попытку наладить личную жизнь

Житель алтайского города Бийска может отправиться в колонию за неудавшиеся попытки наладить свою личную жизнь. Мужчине, угодившему в незаурядную ситуацию, вменяют в вину нарушение статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает издание «Алтайский рабочий», обвиняемый в совершении преступления 37-летний местный житель обманом заманил в автомобиль свою подавшую на развод супругу. Под предлогом совместной поездки на работу мужчина вывез предполагаемую жертву в складской район, где начал угрожать ей шприцем с ядом.

Несмотря на нависшую над ее жизнью угрозу, женщина возобновлять совместный быт отказалась, после чего алтаец последовательно уколол ее и себя заявленным веществом. Однако это был еще далеко не конец разыгравшейся криминальной мелодрамы.

Женщина начала вырываться, ей даже удалось выбежать из автомобиля, но муж бросился следом, схватил ее и оттащил обратно в машину, на сей раз заблокировав двери. Он сказал, что если женщина согласится остаться с ним, то он даст ей противоядие — и показал другой шприц, с зеленоватой жидкостью, — пишет издание, ссылаясь на слова помощника прокурора города Бийска Сергея Тюнина.

Так и не добившись желаемого результата, мужчина произвел две повторные инъекции, якобы выведя себя и свою жертву из-под угрозы.

Последним методом убеждения, к которому в тот день успел прибегнуть горе-супруг, оказалась попытка коллективного отравления. Заблокировав свою жертву внутри машины, обвиняемый присоединил шланг к выхлопной трубе, направив поток угарного газа в салон.

К счастью заложницы, с негативными симптомами отравления первым столкнулся сам тиран. В итоге женщине удалось покинуть автомобиль и добежать до места своей работы.

Начатые на основании ее заявления в полицию следственные действия показали, что содержимое шприцев угрозы для жизни и здоровья не представляло — в них находился обычный физраствор, разбавленный зеленкой и марганцовкой. Тем не менее действия мужчины были квалифицированы в соответствии с уголовной статьей, в данный момент материалы дела уже переданы в суд.

Теперь незадачливый бийчанин рискует провести ближайшие несколько лет в колонии.