Из-за угрозы падения башенного крана эвакуируют жильцов дома в Тольятти

Жильцов 9-этажного дома в Тольятти вынуждены срочно эвакуировать из-за угрозы падения башенного крана.

Как сообщает ГУМЧС по региону, кран высотой 45 метров и длиной стрелы 17 метров съехал одним колесом с рельса на площадке строящегося 16-тиэтажного жилого дома в Комсомольском районе Тольятти.

Угол наклона от оси составляет до 15 градусов, уточняет ведомство.

Таким образом, возникла угроза многоэтажке, расположенной на расстоянии 30 метров. «Проводится эвакуация жильцов в школу № 85, расположенную во дворе жилого дома», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в доме проживает 380 человек, число эвакуированных уточняется.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент с накренившимся краном произошел на Гидротехнической улице.

