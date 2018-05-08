Из-за угрозы падения башенного крана эвакуируют жильцов дома в Тольятти
- 13 мая 2019, 22:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жильцов 9-этажного дома в Тольятти вынуждены срочно эвакуировать из-за угрозы падения башенного крана.
Как сообщает ГУМЧС по региону, кран высотой 45 метров и длиной стрелы 17 метров съехал одним колесом с рельса на площадке строящегося 16-тиэтажного жилого дома в Комсомольском районе Тольятти.
Угол наклона от оси составляет до 15 градусов, уточняет ведомство.
Таким образом, возникла угроза многоэтажке, расположенной на расстоянии 30 метров. «Проводится эвакуация жильцов в школу № 85, расположенную во дворе жилого дома», — приводит сообщение РИА Новости.
Всего в доме проживает 380 человек, число эвакуированных уточняется.
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент с накренившимся краном произошел на Гидротехнической улице.
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