найти ×
   
  • USD +0.24
    65.47
  • EUR +0.43
    73.52
СохранитьСохранено0
×

006015

Из-за угрозы падения башенного крана эвакуируют жильцов дома в Тольятти

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

Жильцов 9-этажного дома в Тольятти вынуждены срочно эвакуировать из-за угрозы падения башенного крана.

Как сообщает ГУМЧС по региону, кран высотой 45 метров и длиной стрелы 17 метров съехал одним колесом с рельса на площадке строящегося 16-тиэтажного жилого дома в Комсомольском районе Тольятти.

Угол наклона от оси составляет до 15 градусов, уточняет ведомство.

Таким образом, возникла угроза многоэтажке, расположенной на расстоянии 30 метров. «Проводится эвакуация жильцов в школу № 85, расположенную во дворе жилого дома», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в доме проживает 380 человек, число эвакуированных уточняется.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент с накренившимся краном произошел на Гидротехнической улице.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
442711167читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
10030791читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

23094922читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

22019826читать позжечитаю позже