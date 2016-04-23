найти ×
   
  • USD +0.24
    65.47
  • EUR +0.43
    73.52
СохранитьСохранено0
×

102687

Систему видеоповторов применят на матчах 1/2 финала Кубка России по футболу

Small f1a6d446e0

© Michael Sohn/AP/TASS

Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил Российскому футбольному союзу (РФС) использовать системы видеоповторов (VAR) в ответных встречах ½ финала Кубка России.

Эти матчи пройдут 15 мая: тульский «Арсенал» примет екатеринбургский «Урал», а «Ростов» сыграет на домашнем поле с московским «Локомотивом».

Примечательно, что система видеоповторов применялась и в обеих первых играх. Как отмечает ТАСС, именно после просмотра видеоповторов судья Алексей Еськов удалил игрока «Урала» Петруса Бумаля, а главный арбитр другой встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Финал Кубка России пройдет 22 мая на «Самара-Арене». «Подготовка к финальному матчу в Самаре уже идет, но говорить о нем что-то более подробно пока рано», — рассказал агентству руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Решение о проведении с использованием VAR полуфиналов и финала Кубка России, а также стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу в сезоне-2018/19 было принято в июле 2018 года на заседании исполкома РФС.

Как известно, впервые система использовалась на Кубке конфедераций в 2017 году, а затем была применена на ЧМ-2018 в России.

В настоящее время VAR используют в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
2139151читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
6123431читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806686читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30615489читать позжечитаю позже