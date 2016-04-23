Систему видеоповторов применят на матчах 1/2 финала Кубка России по футболу

Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил Российскому футбольному союзу (РФС) использовать системы видеоповторов (VAR) в ответных встречах ½ финала Кубка России.

Эти матчи пройдут 15 мая: тульский «Арсенал» примет екатеринбургский «Урал», а «Ростов» сыграет на домашнем поле с московским «Локомотивом».

Примечательно, что система видеоповторов применялась и в обеих первых играх. Как отмечает ТАСС, именно после просмотра видеоповторов судья Алексей Еськов удалил игрока «Урала» Петруса Бумаля, а главный арбитр другой встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Финал Кубка России пройдет 22 мая на «Самара-Арене». «Подготовка к финальному матчу в Самаре уже идет, но говорить о нем что-то более подробно пока рано», — рассказал агентству руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Решение о проведении с использованием VAR полуфиналов и финала Кубка России, а также стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу в сезоне-2018/19 было принято в июле 2018 года на заседании исполкома РФС.

Как известно, впервые система использовалась на Кубке конфедераций в 2017 году, а затем была применена на ЧМ-2018 в России.

В настоящее время VAR используют в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.