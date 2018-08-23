Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Эк-глава Минобороны Анатолий Сердюков стал новым председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее он занимал должность директора авиационного кластера госкорпорации Ростех.

Как отмечает ФАН, избрание Сердюкова состоялось на заседании совета директоров ОАК, которое прошло в минувшую среду.

«Члены совета директоров избрали председателем совета Анатолия Сердюкова», — приводит издание сообщение компании.

В течение нескольких лет совет директоров ОАК возглавлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».



Новый состав совета был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля.



Ранее стало известно, что вместо ушедшего в отставку Алексея Рогозина должность генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина занял Юрий Грудинин.