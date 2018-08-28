Российские хоккеисты разгромили чехов на чемпионате мира
- 13 мая 2019, 20:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Словакии, сборная России обыграла команду Чехию со счетом 3:0.
На состоявшейся в Братиславе встрече присутствовали 9085 зрителей, отмечает РЕН ТВ.
Голы забили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.
В итоге российские хоккеисты одержали на турнире третью победу подряд, набрав девять очков из девяти возможных.
В следующей игре россиянам предстоит встретиться 15 мая с итальянцами.
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