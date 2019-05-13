Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Популярный российский актер Никита Панфилов назвал причину, по которой у него нет никакого желания съездить в Крым.

В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, что украинские производители сериала «Пес» с его участием планируют снять продолжение, в связи с чем у него нет намерения посещать Крым.

В период с 2015 по 2018 год Панфилов снялся в четырех сезонах украинского сериала, который показывал НТВ. Актер сыграл главного героя — сотрудника уголовного розыска, разоблачающего преступников вместе со своей овчаркой.

В беседе с ФАН Панфилов отметил, что в этом сериале все актеры украинские, кроме него.

Он также рассказал, с какими трудностями ему приходилось добираться до Киева из Москвы. «Все это очень сложно, муторно… Раньше я летел 1 час 15 минут, а сейчас — пять часов», — пояснил артист.

При этом в отличие от многих своих российских коллег, Панфилов до сих пор не включен в так называемый черный список. Это произошло в первую очередь благодаря тому, что после 2014 года он не был в Крыму.

На вопрос корреспондента издания, не тянет ли его на полуостров, актер ответил одним словом: «Нет».

Никита Панфилов известен по сериалам «Сладкая жизнь» и «Мажор», а также по фильмам «Салют-7» и «Духless».