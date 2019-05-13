Показалось: 27 новых чудных фотографий, которые развеселят вас

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Ежедневно в соцсетях появляются миллионы фотографий, большинство из которых едва ли заслуживают вашего интереса. Однако встречаются такие кадры, которые хочется разглядывать снова и снова и, утирая слёзы смеха, пересылать их друзьям. Это снимки из серии «показалось», на которых, благодаря необычному ракурсу или нелепой случайности, окружающая реальность искажается, превращаясь в забавную оптическую иллюзию. Собрали для вас пару десятков новых чудных фотографий, которые и обескуражат вас, и рассмешат. Рассматривайте внимательно, на каждой из них что-то не так.

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Какой снимок вам понравился больше всего? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях!

