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10+ фотодоказательств, что мужчины любят котиков не меньше девушек

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  • 13 мая 2019, 19:04
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В обществе есть стереотип, что котики предназначены для женщин, а суровые мужчины предпочитают собак. На самом деле очарованию пушистых и независимых котов в равной степени поддаются, как девушки, так и парни. На просторах социальной сети Instagram есть аккаунт, который подтверждает: представители мужского пола могут быть заботливыми хозяевами для кошек и любить их всей душой. Собрали для вас несколько фотографий, на которых брутальные, бородатые парни так нежно обнимают своих котиков, что становится очевидно: любовь между мужчинами и кошками существует!

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А вы как считаете, кошки в качестве питомца больше подходят женщинам или мужчинам?

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