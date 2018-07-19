10+ фотодоказательств, что мужчины любят котиков не меньше девушек

В обществе есть стереотип, что котики предназначены для женщин, а суровые мужчины предпочитают собак. На самом деле очарованию пушистых и независимых котов в равной степени поддаются, как девушки, так и парни. На просторах социальной сети Instagram есть аккаунт, который подтверждает: представители мужского пола могут быть заботливыми хозяевами для кошек и любить их всей душой. Собрали для вас несколько фотографий, на которых брутальные, бородатые парни так нежно обнимают своих котиков, что становится очевидно: любовь между мужчинами и кошками существует!

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А вы как считаете, кошки в качестве питомца больше подходят женщинам или мужчинам?