Женщина поверила печенью с предсказанием и сорвала джекпот

Американка Фонда Смит-Дэвис (Fonda Smith-Davis) из из города Саммит Ли, штат Миссури, зашла покушать с сыном в кафе, где их угостили печеньями с предсказанием. Когда женщина вскрыла лакомство, в нём был бумажный листочек, на котором значилось «Сыграй и выиграешь».

Обычно я не играю в лотерею, но в тот момент подумала, почему бы и нет — вспоминает женщина.

Фонда зашла на сайт лотереи и изучила все предлагаемые игры. В итоге американка купила четыре билета на разные розыгрыши, и один из них — пятидолларовый лотерейный билет «Gold Rush» принёс ей джекпот в 50 тысяч долларов, что составляет примерно 3,3 миллиона рублей.

Я соскоблила защитный слой с билетов уже дома и обнаружила, что победила. Мой сын так громко визжал от счастья! — рассказала радостная победительница изданию UPI.

Смит-Дэвис сказала журналистам, что планирует использовать свой выигрыш для внесения первоначального взноса на дом.

Ранее «Ридус» уже рассказывал о счастливчике, который сорвал джекпот благодаря печенью с предсказанием и своей любви к китайской кухне.

Также мы писали, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет.

Ещё мы рассказывали, как одна везучая женщина подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

А другая женщина разбогатела благодаря ежевечерним прогулкам с собакой. Семейная традиция принесла крупный выигрыш.