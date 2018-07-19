Что хуже: грязный воздух или сигаретный дым

Группа специалистов из Университетского медицинского центра Майнце провела крупное исследование, в ходе которого выяснила, как влияет на наше здоровье загрязнение окружающей среды. Также ученые проанализировали вред от грязного воздуха и табачного дыма.

Так как за последние несколько лет специалисты разработали новые и более точные способы диагностики загрязнения воздуха, авторы исследования решили пересмотреть данные о воздействии загрязнения на здоровье человека.

Предыдущие исследования показали, что ежегодно загрязненный воздух приводит к 7 миллионам дополнительных смертей по всему миру. Новое исследование увеличило это число до 8,8 миллиона.

В своем исследовании ученые использовали модель, имитирующую химические процессы в атмосфере. Эти данные помогли специалистам рассмотреть их взаимодействие с почвой, морем и веществами, выделяемыми из природных и искусственных источников, например промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

Также специалисты учли данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показатели плотности населения, географическое положение и некоторые другие факторы.

Оказалось, что в 2015 году вредные вещества в воздухе привели к 659 тысячам дополнительных смертей в странах ЕС. По всему миру загрязнение воздуха становится причиной 120 дополнительных смертей в год на 100 тысяч человек, а в Европе и ЕС — 133 и 129 соответственно, — написали ученые в исследовании.

Согласно данным статистики, самыми страдающими от загрязнения воздуха являются страны Восточной Европы, такие как Болгария, Хорватия, Румыния и Украина: более чем 200 человек на 100 тысяч.

Также среди лидеров оказались Германия (154 человека на 100 тысяч, сокращение продолжительности жизни на 2,4 года), Италия (136, 1,9 года) и Польша (150, 2,8 года).

К сожалению, здоровый образ жизни и правильное питание не всегда могут поддерживать наше здоровье на должном уровне. Из-за загрязнения воздуха появляется от 40 до 80% сердечно-сосудистых заболеваний, например сердечные приступы и инсульты.

Новые данные также показали, что грязный воздух вызывает большую смертность, чем курение сигарет. В 2015 году табак привел к смерти 7,2 миллиона человек, а из-за грязного воздуха скончались 8,8 миллиона.

Самый большой процент загрязнителей воздуха возникает из-за горения ископаемого воздуха. Ученые рекомендуют как можно скорее перейти на использование чистой возобновляемой энергии.