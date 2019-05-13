Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту погибла в ДТП
- 13 мая 2019, 16:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате ДТП погибла олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева, сообщил председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.
Ей было 82 года, уточнил он.
Гусеву сбила машина. Врачи не смогли спасти ее жизнь, рассказал Курамшин РИА Новости.
Он добавил, что о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.
Как стало известно РЕН ТВ, авария произошла 12 мая примерно в 20:00 на проспекте Вернадского в Москве. Водитель автомобиля Skoda Octavia Шахобуддин Т. совершил наезд на Гусеву в тот момент, когда она, предположительно, переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Конькобежка Клара Гусева победила на Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли (США) на дистанции 1000 метров, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что на 59-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков.
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