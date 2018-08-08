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Школьница в Омске убила отца, потому что он ее оскорблял

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В Омске задержали 16-летнюю школьницу по подозрению в убийстве отца.

По версии следствия, девочка нанесла родственнику множество ударов, в том числе молотком и ножом, а потом вызвала скорую, сообщив, что отцу плохо, и ушла из дома.

Прибывшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили в квартире 55-летнего мужчину с множественными телесными повреждениями. Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая.

Позже в разговоре со следователем школьница рассказала, что отец постоянно оскорблял и ругал ее, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время следствие проверяет показания подозреваемой, устанавливая все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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