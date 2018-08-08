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В ГИБДД назвали оптимальный вариант для разговора по телефону за рулем

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© pexels.com

В ГИБДД рассказали, когда находящемуся за рулем водителю можно воспользоваться телефоном, сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, это возможно лишь тогда, когда водитель находится в припаркованном автомобиле.

Единственным оптимальным вариантом общения по мобильному телефону для водителя является только разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода — вне зоны проезжей части, — приводит агентство слова своего собеседника.

Он также отметил, что ГИБДД в настоящее время проводит на своем официальном сайте социологический опрос, который «продемонстрирует отношение автолюбителей к влиянию использования мобильных устройств за рулем во время движения».

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