В ГИБДД назвали оптимальный вариант для разговора по телефону за рулем
- 13 мая 2019, 13:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В ГИБДД рассказали, когда находящемуся за рулем водителю можно воспользоваться телефоном, сообщает РИА Новости.
По словам представителя ведомства, это возможно лишь тогда, когда водитель находится в припаркованном автомобиле.
Единственным оптимальным вариантом общения по мобильному телефону для водителя является только разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода — вне зоны проезжей части, — приводит агентство слова своего собеседника.
Он также отметил, что ГИБДД в настоящее время проводит на своем официальном сайте социологический опрос, который «продемонстрирует отношение автолюбителей к влиянию использования мобильных устройств за рулем во время движения».
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