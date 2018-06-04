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Илон Маск показал интернет-спутники, которые отправятся на орбиту

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  • 13 мая 2019, 12:50
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Youtube

Глава американской компании Илон Маск выложил в свой Twitter фотографии всех 60 спутников, которые уже на этой неделе запустят на орбиту.

Они станут первыми спутниками, обеспечивающими широкополосный доступ к интернету по всему миру. В будущем таких спутников на орбите будет несколько тысяч, сообщают представители компании.

Напомним, что проект по раздаче интернета по всему миру при помощи мини-аппаратов на орбите, разрабатываемый SpaceX, носит название Starlink. Инженеры предполагают, что на низкой околоземной орбите будут находиться около 12 тысяч спутников, раздающих интернет по всему миру.

Сначала SpaceX дали разрешение на запуск двух групп спутников: первая из них включает 4409 аппаратов, вторая — 7518. Как ожидается, половина всех спутников будет запущена компанией в ближайшие шесть лет.

На днях Илон Маск выложил в Twitter новые фотографии 60 спутников Starlink, загруженных в ракету-носитель Falcon 9.

Это тестовый запуск, и эти спутники немного отличаются от тех, которые в итоге будут запущены на орбиту в финале, — пояснил президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

До этого американская компания уже делала тестовые запуски спутника Starlink — TinTin A и TinTin B: они отправились в космос в феврале 2018 года, и, согласно отчетам компании, испытания прошли успешно.

В своем Twitter Илон Маск выразил опасение, что запуск может пройти неудачно, так как это тестовый полет.

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