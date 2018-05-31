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Пилотом российского лунохода может стать робот-гуманоид

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  • 13 мая 2019, 11:54
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Роскосмос рассказал, что пилотом лунохода автоматической межпланетной станции «Луна-29» может стать робот-аватар. Железному пилоту доверят управление машиной весом 1,3 тонны, которая отправится к Луне в 2028 году.

Пока неизвестно, что это будет за робот, но вполне возможно, что пилота сделают по подобию робота Федора.

Несмотря на то, что запуск аппарата состоится почти через 10 лет, ученые уже ведут активную подготовку к миссии. Известно, что к нашему спутнику аппарат доставит ракета-носитель «Ангара-А5В», которую запустят с космодрома Восточный.

Изначально инженеры не планировали делать запуск роботизированным, и идея посадить за руль управления робота появилась лишь недавно. В рамках дальнейших пилотируемых миссий на спутник аналогичными машинами будут управлять уже космонавты.

Про робота Федора мы уже рассказывали ранее. Напомним, что разработку робота начали в 2014 году, а в прессе о человекоподобной машине заговорили около двух лет назад. Федор уже продемонстрировал свои физические возможности: он может выполнять акробатические трюки, отжиматься, передвигать предметы, а также отлично ориентироваться в пространстве.

Недавно Федора обучили стрелять и управлять автомобилем и квадроциклом. Сначала ученые планировали отправить Федора на МКС для помощи космонавтам станции, а теперь, вероятно, роботу поручат куда более ответственное задание.

Главной особенностью робота является способность работать в режиме аватара — повторять все действия, которые выполняет человек в специальном экзоскелете. Связь сохраняется за тысячи километров, поэтому роботом можно будет управлять даже с Земли, пока тот работает на нашем спутнике.

Сначала робота испытают на Международной космической станции (МКС), куда Федор отправится уже в августе 2019 года.

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