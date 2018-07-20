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СМИ сообщили об опознании тел всех погибших в катастрофе SSJ100

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Опознаны тела всех погибших во время катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, завершена работа по молекулярно-генетической идентификации тел.

В настоящее время «проводится оформление экспертных заключений», отметил собеседник агентства.

В то же время в медслужбах сообщили ТАСС, что процедура опознания тел погибших пока не завершена: по данным источника, она займет около месяца.

«На данный момент завершена процедура взятия проб ДНК у родственников всех погибших. Начинается анализ проб», — сказал источник.

Напомним, 5 мая Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и загорелся во время аварийной посадки. В результате происшествия погиб 41 человек.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе «Аэрофлот» отменил более десяти рейсов на самолетах этого типа.

В понедельник, 13 мая, вылетевший из Москвы в Самару пассажирский самолет Superjet 100 вернулся в аэропорт отправления Шереметьево. Пилоты развернули авиалайнер в обратную сторону в районе города Владимира. Самолет вернулся из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

Кроме того, вечером в воскресенье, 12 мая, авиакомпания «Азимут» сняла с рейса самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был лететь из Краснодара в Челябинск.

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