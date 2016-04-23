Минтруд назвал «некритичным для бюджета» получение жителями ЛДНР пенсий РФ

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объяснил, смогут ли получать пенсию в России жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые станут обладателями российских паспортов, сообщает РИА Новости.

По словам министра, для получения пенсии необходимо зарегистрироваться на территории России.

Топилин также отметил, что выплата пенсий новым гражданам не станет проблемой для российского бюджета.

«Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Это совершенно некритично для бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования», — приводит агентство слова министра.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Согласно новым правилам, жители ДНР и ЛНР смогут претендовать на получение гражданства РФ до истечения пяти лет с момента получения вида на жительство. При этом сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления, сократятся до трех месяцев.

27 апреля Путин сказал журналистам, что власти РФ думают о возможности упрощенного получения российского гражданства для жителей всей Украины, не только Донбасса.

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении МИД этой страны.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 6 мая, в Луганске открылся первый в ЛНР пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство.

