СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню
- 13 мая 2019, 10:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
По данным СМИ, знаменитая гимнастка Алина Кабаева 7 мая родила двойню в столичном центре акушерства и гинекологии имени Кулакова.
Для спортсменки выделили ВИП-палату, около которой дежурили телохранители.
По некоторым данным, еду олимпийской чемпионке привозили из ближайших элитных ресторанов.
Пока неизвестно, как Кабаева собирается назвать новорожденных, сообщает Starhit.
В то же время в окружении спортсменки не торопятся подтверждать информацию о рождении у нее детей, отмечает издание.
«Мы не комментируем слухи», — ответила одна из помощниц Кабаевой.
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