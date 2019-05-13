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СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

По данным СМИ, знаменитая гимнастка Алина Кабаева 7 мая родила двойню в столичном центре акушерства и гинекологии имени Кулакова.

Для спортсменки выделили ВИП-палату, около которой дежурили телохранители.

По некоторым данным, еду олимпийской чемпионке привозили из ближайших элитных ресторанов.

Пока неизвестно, как Кабаева собирается назвать новорожденных, сообщает Starhit.

В то же время в окружении спортсменки не торопятся подтверждать информацию о рождении у нее детей, отмечает издание.

«Мы не комментируем слухи», — ответила одна из помощниц Кабаевой.

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