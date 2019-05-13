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Помпео отменил визит в Москву

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© state.gov

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках своей поездки в Россию отменил визит в Москву, тем не менее он встретится с президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая, как и планировалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Вместо Москвы Помпео посетит Брюссель, где проведет переговоры по Ирану.

По данным агентства, госсекретарь уже вылетел из Вашингтона и направился в Европу.

Сергей Лавров и Майк Помпео согласовали дату переговоров в Сочи на полях встречи министров иностранных дел Арктического совета. Позже стало известно, что в Сочи госсекретарь США может встретиться и с Владимиром Путиным.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 13 мая, Помпео должен был встретиться в Москве с сотрудниками американского посольства и представителями американского бизнеса, а затем возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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