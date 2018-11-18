Вылетевший из Москвы в Самару Superjet 100 вернулся в Шереметьево

Вылетевший из Москвы в Самару пассажирский самолет Superjet 100 вернулся в аэропорт отправления Шереметьево.

Пилоты развернули авиалайнер, согласно данным сервиса Flightradar, в обратную сторону в районе города Владимира.

Рейс должен был прибыть в самарский аэропорт Курумоч в 04:30 по местному времени (03:30 МСК).

Самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По словам собеседника агентства, лайнер удалось благополучно посадить, никто не пострадал.

Кроме того, вечером в воскресенье, 12 мая, авиакомпания «Азимут» сняла с рейса самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был лететь из Краснодара в Челябинск. Командир воздушного судна сообщил, что необходимо устранить технические неполадки. Пассажиры провели на борту больше часа. В полночь по местному времени их пересадили на другой самолет, сообщает URA.RU.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе «Аэрофлот» отменил более десяти рейсов на самолетах этого типа.

Пятого мая Superjet 100, который следовал из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и загорелся во время аварийной посадки. В результате происшествия погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что пробы ДНК уже сдали родственники 40 погибших в катастрофе самолета «Аэрофлота».