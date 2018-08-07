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Украинский генерал заявил, что на возвращение Донбасса нужно меньше суток

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© James Sprankle/DPA/TASS

Бывший командующий Операцией объединенных сил (ООС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире телеканала «1+1», что украинским военным на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе понадобится меньше суток.

Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток, — отметил генерал.

Однако сейчас, по его словам, перед украинскими военными не стоит задача захватить всю территорию Донбасса силовым путем.

Ведь государство определило, что основной путь получения нашей победы — политико-дипломатический, — добавил Наев.

Он также подчеркнул, что украинским военным известно о наступательных планах ополченцев самопровозглашенных республик.

Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия — на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать, — сказал генерал.

Несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего ООС. Вместо Сергея Наева с 6 мая им стал Александр Сирский, которому в этот же день было присвоено звание генерал-лейтенанта.

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