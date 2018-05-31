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Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

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© pixabay.com

Эксперты проанализировали данные по купленным россиянами турам на лето.

Выяснилось, что самым популярным летним направлением у российских туристов является Турция, на нее пришлось около 40% всех забронированных туров.

Второе и третье места заняли Россия и Тунис. Кроме того, в пятерку самых популярных летних направлений вошли Греция и Кипр.

В десятке самых популярных у россиян стран для летнего отдыха с шестого по десятое места заняли Черногория, Абхазия, Испания, Италия и Болгария.

Топ-10 самых популярных летних направлений:

  1. Турция
  2. Россия
  3. Тунис
  4. Греция
  5. Кипр
  6. Черногория
  7. Абхазия
  8. Испания
  9. Италия
  10. Болгария

В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.

Так, в три раза подорожал отдых на российских курортах. Выросли также цены на туры в Абхазию (+16%), Испанию (+13%), Черногорию (+9%), на Кипр (+7%), в Италию (+7%) и Болгарию (+7%).

Не изменились цены на пакетный отдых в Турции и Тунисе. Немного подешевела Греция.

По данным экспертов, самыми бюджетными направлениями нынешнего лета являются Россия и Турция. Тур может стоить 30−35 тысяч рублей на человека.

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