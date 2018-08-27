Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов
- 12 мая 2019, 18:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
С начала мая стоимость криптовалюты возросла на 35%, сообщает американский финансово-экономический журнал Forbes.
По мнению аналитиков, на стоимость биткоина могла повлиять торговая война США и Китая.
Как сообщал «Ридус», в субботу, 11 мая, президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на ввоз в США китайских товаров на общую сумму 300 миллиардов долларов.
Рекорд стоимости криптовалюты был поставлен в декабре 2017 года, когда за один биткоин давали 19 тысяч 650 долларов, напоминает РЕН ТВ.
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