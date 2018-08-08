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Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

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© vk.com

Очевидцы сняли на видео взрыв автомобиля, произошедший на парковке в Новой Москве.

На кадрах видно, что на парковке около жилого дома горят несколько автомобилей. Мимо пробегает человек, и в этот момент раздается взрыв. К счастью, он успел отскочить в сторону.

Инцидент произошел на Нововатутинской улице в поселке Ватутинки.

Причины возгорания неизвестны. Данных о пострадавших пока нет, сообщает РЕН ТВ.

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