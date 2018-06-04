На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы
- 12 мая 2019, 16:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На севере Франции в главном городе исторической области Пикардия Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы, сообщает радиостанция France Bleu.
Отмечается, что стрельба произошла в здании местной общественной организации и недалеко от него в ночь на воскресенье, 12 мая.
Всех раненых в результате инцидента госпитализировали, однако четверо из них вскоре были выписаны.
Прокуратура начала расследование, правоохранители уже задержали несколько человек.
Пока не сообщается, что стало причиной стрельбы.
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