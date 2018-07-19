Вдова Доренко рассказала, что он просил развеять его прах в Керчи

Вдова скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Юлия рассказала, что ее супруг хотел, чтобы его кремировали, как и его отца, а прах развеяли в Керчи.

«Он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле», — сказала вдова Доренко. По ее словам, таково было желание журналиста.

Он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть — развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной. Свое желание он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам, — сообщила вдова.

Она добавила, что за последние три года Доренко несколько раз проходил обследования сердца. Ему поставили диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени

Вдова также отметила, что у него были сложные отношения с дочерьми от первого брака, которые, по ее мнению, не могли знать о состоянии здоровья отца.

Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год. Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: «Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна», — рассказала Юлия Доренко радиостанции «Говорит Москва».

Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 50 лет. Он ехал на мотоцикле «Триумф» по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. Смерть наступила не в результате аварии, а по естественным причинам.



Вскрытие тела Доренко, проведенное в день смерти, установило, что он умер от естественных причин. У находившегося за рулем мотоцикла журналиста остановилось сердце. «Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении судмедэкспертизы.



Дочери Доренко от первого брака подали заявление в полицию с требованием запретить кремацию отца и провести повторную экспертизу причин его смерти. Они подозревают вторую жену Доренко Юлию в отравлении журналиста.



Как сообщал «Ридус», в воскресенье 12 мая, полиция отказалась выдавать тело журналиста Сергея Доренко его вдове. Прощание и похороны, запланированные на сегодняшнее утро на Троекуровском кладбище, не состоялись.

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, которая должна была начаться сегодня в 11 утра в ритуальном зале на Троекуровском кладбище. В назначенное время там собралось около 200 человек.

«У нас была договоренность, что они [следователи] успеют [провести экспертизу] в срок, поэтому мы приехали. Для нас это такой же шок, такое же горе. Мы не виноваты в переносе прощания», — сказала старшая дочь Доренко.



На вопрос о сроках окончания экспертизы она ответила: «Я не знаю, это от меня не зависит. Я не могу повлиять на ход событий. Должны были уложиться в срок — к сожалению, не уложились. Я сожалею, это не моя вина».