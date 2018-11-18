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На фуникулере в Литве застряли 10 человек, среди них - дети

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© visualhunt.com

Десять человек, включая троих детей, застряли в фуникулере на литовском курорте Друскининкай.

Как сообщает DELFI, устранение неполадок может затянуться на четыре часа.

Находящиеся в фуникулере люди рассказали изданию, что им не предоставляют никакой информации. «Мы сами позвонили, сказали, что приводят в порядок, — пояснил один из пассажиров. — Сказали, что если за четыре часа не устранят повреждение, то вызовут каких-то высотников, чтоб нас вытащили».

Он также уточнил, что среди них находится младенец.

Мужчина добавил, что дети в кабине плачут, а иностранные туристы злятся.

В сентябре 2016 года около ста человек застряли в фуникулере на Монблане на высоте трех тысяч метров над уровнем моря, а в конце декабря того же года в Альпах более 100 человек застряли на подъемнике на высоте 2 км.

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