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Загоревшийся под Ижевском пассажирский автобус попал на видео

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скриншот

По дороге из Перми в Чебоксары во время движения загорелся пассажирский автобус.

Это произошло 10 мая в десяти километрах от Ижевска.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Instagram.

На кадрах видно, как полыхает остановившийся на обочине автобус.

В комментариях к видео сообщили, что никто не пострадал.

«Мы сидели в середине салона, запахло гарью… водитель сразу остановился, все быстро эвакуировались», — написала одна из пассажирок.

По ее словам, когда последние пассажиры выходили, автобус уже сильно горел.

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