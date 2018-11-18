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Тест: Угадайте фильм про войну по одному кадру

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  • 11 мая 2019, 15:50
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

9 мая — великий праздник для России и всего мира. В этот день мы празднуем День Победы, вспоминаем героев, отдавших свои жизни за мир на нашей планете, поём военные песни и смотрим фильмы про войну — старые и новые, которые рассказывают нам о событиях тех страшных и героических лет. Попробуйте угадать знаменитый фильм о Великой Отечественной войне по одному кадру. Заодно выберете, что посмотреть с детьми на выходных. Все киноленты советского или российского производства.

Сколько фильмов удалось отгадать? Все ли кинокартины из этого списка вы смотрели? А какой ваш самый любимый военный фильм? Поделитесь с нами в комментариях!

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