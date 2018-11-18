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«Мы намерены вернуться на Луну»: американцы показали новый лунный аппарат

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  • 11 мая 2019, 12:44
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос впервые представил прототип космического аппарата, который высадится на Луну в 2024 году.

Модель сделали в натуральную величину самого аппарата, и если все пойдет по планам, то уже через 5 лет он прилетит на наш спутник для проведения исследований.

Сообщается, что аппарат получил название Blue Moon.

По расчетам ученых, аппарат в будущем сможет совершить мягкую посадку с грузом от 3,5 до 6,5 т.

Сейчас в компании занимаются разработкой нового двигателя под названием BE-7 с увеличенной тягой — достаточно сильной, чтобы привести в движение ракету, которая переправит аппарат и груз в космос.

В качестве топлива Blue Moon будет использовать жидкий водород, что позволит заправлять его водой из льдов Луны. Пробный запуск запланирован на лето 2019 года, — рассказали представители компании на презентации.

Параллельно инженеры разрабатывают и другой аппарат, который сможет доставить на Луну 6,5 т. Хотя Безос не упомянул конкретные даты, компания считает, что сможет совершить полет на Луну к 2024 году.

Впервые о Blue Origin мы узнали в 2017 году, но только сейчас компания решилась показать прототип аппарата и назвать некоторые детали миссии.

Политикой нынешней администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. И мне это нравится. Для тех, кто думает о датах, речь идет о 2024-м. Мы можем уложиться в эти сроки, в том числе и потому, что начали проект три года назад. Настало время вернуться на Луну, на этот раз — чтобы остаться, — заключил Безос.

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