Что человек сделал с планетой за последние 50 лет

Международная группа ученых, занимающаяся изучением биоразнообразия и экосистемами провела исследование, в ходе которого специалисты выяснили, как человек изменил планету за последние 50 лет.

В масштабном исследовании приняли участие более 400 ученых, которые на протяжении 3 лет собирали и анализировали данные из 15 тысяч научных и государственных источников информации.

Данные показали, что с появлением человека на планете многое изменилось, а за последние 50 лет ускорились темпы «гибели планеты».

Сейчас около одного миллиона видов животных находится под угрозой исчезновения, количество локальных видов на суше сократилось на 20 процентов, и, в частности, 40 процентам амфибий, 33 процентам кораллов и трети морских млекопитающих грозит полное исчезновение, — рассказали авторы исследования.

Собранные данные показали, что почти 1/3 поверхности Земли и около 75% пресной воды уходит на сельское хозяйство и животноводство.

Каждый год на планете добывается около 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, с 1970 года в три раза увеличилось производство сельхозпродукции, на 45% увеличились объемы заготовок необработанной древесины.

Но несмотря на это, за последние 50 лет общая продуктивность земной поверхности снизилась на 23%.

В ходе исследования специалисты подсчитали, что ежегодно в океане оказывается от 300 до 400 тонн тяжелых металлов и различных токсичных промышленных отходов. Все это постепенно образует в Мировом океане сотни мертвых участков, в которых не могут жить живые организмы.

Загрязненные океаны, в свою очередь, тоже негативно влияют на человека. Около 300 миллионов человек подвергаются повышенному риску наводнений и ураганов, и к 2050 году этой негативный для планеты процесс вряд ли остановится.