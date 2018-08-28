найти ×
   
  • USD
    65.23
  • EUR
    73.09
СохранитьСохранено0
×

101730

Россиянин пытался провезти в Лондон предмет, похожий на мину

Small f1a6d446e0

© Артем Геодакян/ТАСС

В аэропорту Домодедово пассажир попытался провезти предмет, напоминающий мину времен Великой Отечественной войны.

«В багаже одного из пассажиров, летевшего транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружен предмет, конструктивно напоминающий мину», — сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В результате пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть транспортной полиции для проверки.

Мужчина объяснил, что он перевозил в качестве сувенира полый корпус от мины времен ВОВ, который не представляет никакой опасности.

Однако этот предмет у гражданина изъяли, поскольку он запрещен к перевозке, рассказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники таможни аэропорта Шереметьево предотвратили попытку незаконного ввоза 20 живых змей. Их обнаружили в багаже у россиянина, прилетевшего из Дюссельдорфа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
454046191читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
113117992читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?

Узнайте, какое впечатление вы производите.

5046538читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

35037733читать позжечитаю позже