Россиянин пытался провезти в Лондон предмет, похожий на мину
- 10 мая 2019, 22:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В аэропорту Домодедово пассажир попытался провезти предмет, напоминающий мину времен Великой Отечественной войны.
«В багаже одного из пассажиров, летевшего транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружен предмет, конструктивно напоминающий мину», — сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
В результате пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть транспортной полиции для проверки.
Мужчина объяснил, что он перевозил в качестве сувенира полый корпус от мины времен ВОВ, который не представляет никакой опасности.
Однако этот предмет у гражданина изъяли, поскольку он запрещен к перевозке, рассказал собеседник агентства.
Ранее сотрудники таможни аэропорта Шереметьево предотвратили попытку незаконного ввоза 20 живых змей. Их обнаружили в багаже у россиянина, прилетевшего из Дюссельдорфа.
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