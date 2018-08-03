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Музыкант Бутман и губернатор Дюмин учинили потасовку на хоккейном матче

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скриншот

Во время матча Ночной хоккейной лиги в Сочи саксофонист Игорь Бутман и губернатор Тульской области Алексей Дюмин устроили потасовку.

Видеозапись произошедшего опубликовал «Лайф».

На кадрах видно, что между Бутманом, защищавшим цвета сборной Ночной хоккейной лиги, и вратарем «Легенд хоккея» Дюминым произошла непродолжительная стычка. В результате игроков пришлось разнимать.

Как сообщает ФАН, в итоге команда «Легенды хоккея» разгромила соперников со счетом 14:7, а 10 шайб забил выступавший в ее составе президент России Владимир Путин. Его партнерами были министр обороны Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

Примечательно, что в прошлом году Путин забросил в ворота сборной Ночной хоккейной лиги пять шайб, а в позапрошлом — шесть.

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