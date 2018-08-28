Пьяный водитель разнес кладбище в Ростовской области
- 10 мая 2019, 18:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Житель Шолоховского района Ростовской области разгромил кладбище хутора Белогорский.
Приехав туда 9 мая на своем автомобиле ВАЗ, чтобы помянуть родных, мужчина изрядно выпил.
После этого он стал выезжать с кладбища задним ходом, в результате чего снес 8 захоронений.
В одном месте нетрезвый водитель проехал по могиле, в другом — повалил крест, а в третьем — свернул мраморное надгробие, сообщает ФАН.
Издание опубликовало фотографии с места происшествия.
Ранее сообщалось, что на кладбище в поселке Билимбай Свердловской области трое пятиклассников занялись паркуром, в результате чего повредили 157 надгробий.
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