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Пьяный водитель разнес кладбище в Ростовской области

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© pixabay.com

Житель Шолоховского района Ростовской области разгромил кладбище хутора Белогорский.

Приехав туда 9 мая на своем автомобиле ВАЗ, чтобы помянуть родных, мужчина изрядно выпил.

После этого он стал выезжать с кладбища задним ходом, в результате чего снес 8 захоронений.

В одном месте нетрезвый водитель проехал по могиле, в другом — повалил крест, а в третьем — свернул мраморное надгробие, сообщает ФАН.

Издание опубликовало фотографии с места происшествия.

Ранее сообщалось, что на кладбище в поселке Билимбай Свердловской области трое пятиклассников занялись паркуром, в результате чего повредили 157 надгробий.

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