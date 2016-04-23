Туристка умерла от укуса спасенного ею щенка

Норвежская туристка Биргитта Каллестад скончалась после возвращения с Филиппин, где ее укусила бездомная собака, которую она спасла.

Как сообщает Daily Mail, отдыхая на Филиппинах, 24-летняя норвежка увидела на улице бродячего щенка и решила его приютить.

Однако, оказавшись в руках туристки, животное немного покусало ее. Каллестад не стала обращаться к врачу, а обработала раны самостоятельно, поскольку они показались ей незначительными.

Только спустя два месяца, уже вернувшись домой, Биргитта почувствовала себя плохо. В больнице у нее диагностировали бешенство.

В итоге 6 мая девушка скончалась.

Теперь ее родные ратуют за то, чтобы вакцины против бешенства стали обязательными во время поездок на Филиппины, пишет издание.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что в сентябре 2011 года от укуса бродячей сиамской кошки умерла 9-летняя жительница Подмосковья.