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Туристка умерла от укуса спасенного ею щенка

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© Instagram.com

Норвежская туристка Биргитта Каллестад скончалась после возвращения с Филиппин, где ее укусила бездомная собака, которую она спасла.

Как сообщает Daily Mail, отдыхая на Филиппинах, 24-летняя норвежка увидела на улице бродячего щенка и решила его приютить.

Однако, оказавшись в руках туристки, животное немного покусало ее. Каллестад не стала обращаться к врачу, а обработала раны самостоятельно, поскольку они показались ей незначительными.

Только спустя два месяца, уже вернувшись домой, Биргитта почувствовала себя плохо. В больнице у нее диагностировали бешенство.

В итоге 6 мая девушка скончалась.

Теперь ее родные ратуют за то, чтобы вакцины против бешенства стали обязательными во время поездок на Филиппины, пишет издание.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что в сентябре 2011 года от укуса бродячей сиамской кошки умерла 9-летняя жительница Подмосковья.

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