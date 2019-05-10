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Объявлена дата прощания с Сергеем Доренко

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Гавриил Григоров/ТАСС

Прощание с журналистом Сергеем Доренко пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Оно намечено на 11 утра, сообщила на своем сайте радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Управляя мотоциклом, он выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение.

Выяснилось, что журналисту внезапно стало плохо, из-за чего он и потерял управление мотоциклом.

Позже стало известно, что причиной его смерти стал разрыв аорты.

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