Объявлена дата прощания с Сергеем Доренко

Прощание с журналистом Сергеем Доренко пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Оно намечено на 11 утра, сообщила на своем сайте радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Управляя мотоциклом, он выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение.



Выяснилось, что журналисту внезапно стало плохо, из-за чего он и потерял управление мотоциклом.

Позже стало известно, что причиной его смерти стал разрыв аорты.

