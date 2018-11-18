На рабочем месте в аэропорту Хибины скончался авиадиспетчер

В аэропорту Хибины в Апатитах умер авиадиспетчер.

Смерть застигла его на рабочем месте 8 мая, однако об инциденте стало известно только сейчас.

Как сообщает РЕН ТВ, 53-летнему диспетчеру стало плохо внезапно.

По имеющейся у телеканала информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В апреле 2015 года 63-летний нижегородский авиадиспетчер умер спустя семь минут после медосмотра.