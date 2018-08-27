В Германии вандалы осквернили могилы советских воинов

На советском воинском кладбище в немецком городе Шпремберге был зафиксирован случай вандализма, сообщает посольство РФ в Германии.

«По предварительной информации, злоумышленники нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили на них краску», — говорится в сообщении.

Это произошло через несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На сайте дипмиссии также отмечается, что уже начато расследование, а также проводятся работы по очистке и восстановлению кладбища.

По данным радиостанция RBB, причиненный ущерб составил несколько тысяч евро.

Как отмечает «Интерфакс», на кладбище в Шпремберге захоронены 678 погибших солдат и офицеров Красной Армии.

Ранее на Кунцевском кладбище в Москве неизвестные осквернили могилу генерал-полковника авиации Александра Медведева, награжденного звездой Героя Советского Союза за борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

