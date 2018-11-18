Отчаянная мойщица окон на 19 этаже шокировала очевидцев

В Сети стала вирусной фотография девушки, которая моет окна на 19 этаже, стоя на узком карнизе снаружи без всякой страховки. Снимок опубликовали многие развлекательные паблики и подписали, что дело происходит в городе Сургут. Комментаторы активно обсуждают экстремальное фото, немногие восхищаются бесстрашием мойщицы окон, а большинство резко осуждают её безрассудство, приводя в пример драматичные случаи из своей жизни.

Циничные юзеры принялись подшучивать над ситуацией.

Там, внизу, по любому конь, на скаку остановленный и изба горящая.

Ключи от квартиры у ней в кармане, на случай если выпадет — будет чем дверь открыть.

Под окнами подорожник растёт.

Более серьёзные пользователи пришли в ужас от увиденного и заявили, что никакая чистота не стоит того, чтобы рисковать из-за неё жизнью.

Её же порывом ветра может сдуть, да?

Да просто закашляется или чихнёт — и уйдёт вниз.

Ну, уж извините. Я на своём десятом не мою сама, ну не могу, боюсь до трясучки, до 28 лет прожила в частном доме. У сотрудницы дочь мыла на 8-м этаже и выпала. В задницу те окна, лучше с грязными, но живой.

Ааааа! Я даже знаю эту фирму! Коллега к себе вызывала, на мойку окон, то ли 14-й, то ли 17-й этаж, окна от пола до потолка. Думала, привезут приблуды какие-то для мытья. А девочка-киргизка просто сказала: «Ну вы меня за пояс подержите!» Сургутские камикадзе…

А если приглядеться к фотографии, то выяснится, что там всё ещё опаснее, чем кажется.

Судя по этому отрезку фото, видно, что подоконник прилично выпирает от стены, и возможно, что там сантиметров несколько, только лист жести, без опоры. Была бы моя, все волосы бы повыдирал, раз и навсегда. Дохлая жена никому не нужна, пусть лучше без волос.

Помимо шуток и оханья, люди тут же накидали в комментарии массу лайфхаков с помощью которых можно помыть окна, не подвергая себя опасности расстаться с жизнью.

Самое интересное, что в этом случае легче стекло вынуть и помыть, чем подобным заниматься. По крайней мере, я бы так сделал.

Я сначала мою стекло внутри квартиры, потом вынимаю стеклопакет, разворачиваю чистой стороной на улицу и ставлю штапики на место, риска нет — стекло чистое.

Самое логичное решение с подобными окнами видел лично. Я альпинист, и как-то знакомый подкинул заказ: надо помыть окна на жилом доме. Жильцы скинулись, мы работаем. Брали 40р за метр. Для жильцов 500-700р с квартиры не так и много, а всю работу сделали профи без риска для жизни.

Я маме подарила робота для мытья окон с Али. 7000 рублей, и мама больше не рискует жизнью, намывая лоджию на 7-м этаже.

Купил магнитную щётку на али и не парюсь. Главное, осторожнее с магнитами, они из преисподней. Чёрная дыра ничто по сравнению с мощью этих магнитов. Если между ними попадёт палец, всё, хана. Сама тьма приложила к ним свою руку.

А вы как моете окна?