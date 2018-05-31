17 зубастых игрушек из кабинетов стоматологов, которые рассмешат вас

Детские стоматологи идут на разные ухищрения, чтобы суметь вылечить зубы ребёнку и чтобы он при это не плакал и не боялся. В ход идут весёлые обои, аквариумы с рыбками и разнообразные игрушки, которые могут похвастаться улыбкой в 32 зуба. Этих же зубастых монстров доктора используют для обучения детей гигиене. Вероятно дантисты полагают, что плюшевый мишка или лягушка с зубами — это очень мило. Но, глядя на некоторых игрушечных животных из кабинетов зубных врачей, хочется их поскорее развидеть. И страшно, и смешно — смотрите сами!

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А вы встречали зубастые игрушки в кабинетах стоматологов?

Ранее «Ридус» публиковал подборку из самых странных и нелепых детских игрушек, создатели которых были явно не в себе.

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