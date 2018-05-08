Пришло время уничтожить Facebook: правительство просят обуздать Цукерберга

Контроль Марка Цукерберга над основными социальными сетями — Facebook, WhatsApp и Instagram — обеспечивает ему колоссальное влияние на политические и общественные процессы. Это вызывает тревогу, а также идет вразрез с американскими традициями. Такое мнение высказал один из создателей Facebook Крис Хьюз в своей авторской колонке для The New York Times.

«Совет директоров, который существует в Facebook, является играет больше консультативную роль, потому что Цукербергу принадлежит 60% акций компании. Марк может самостоятельно решать, каким образом менять алгоритмы Facebook. Это значит, что он единолично решает, какие именно новости читают пользователи в своих лентах и какие условия конфиденциальности они могут использовать», — пишет Хьюз.

Марк Цукерберг, отмечает Крис, давно стал монополистом. Имея в руках все рычаги управления компанией, он может по желанию покончить с любым конкурентом, «скупив его, заблокировав или копируя его».

Он устанавливает правила для того, каким образом отличать призывы к насилию и поджигательские речи от высказываний просто вызывающего характера. Таким образом, в один прекрасный момент он пожертвовал безопасностью и культурой общения, обменяв их на клики. Я очень грущу от того, что люди, стоявшие у истоков Facebook, не продумали вопрос о том, как именно алгоритм составления новостной ленты может изменить нашу культуру, повлиять на ход выборов и усилить позиции лидеров националистов, — сокрушается Хьюз.

«Мы нация, имеющая определенный опыт по обузданию монополий. Одна из основополагающих наших идей — власть не должна быть сосредоточена в руках одного человека, потому что все мы ошибаемся», — добавил Крис.

По его мнению, правительство США, во-первых, должно положить конец монополии Facebook, разделив компанию на несколько более мелких, а во-вторых, установить контроль над этими предприятиями, чтобы они были в большей степени подотчетны американцам. «Для этого у нас есть все инструменты», — заключил Хьюз.