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Фоторепортаж с акции «Бессмертный полк» в Москве

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В Москве прошла акция «Бессмертный полк», посвященная победе Советского Союза в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии. В шествии участвовали более 500 тысяч человек. Люди прошли колоннами по Тверской улице и Красной площади, неся в руках портреты своих предков — участников ВОВ.

Шествие началось ровно в 15:00 по московскому времени. Протяженность колонны составила чуть менее 4,5 километра. Москвичи и гости столицы прошли от метро «Динамо» до Красной площади. На протяжении всего маршрута звучали песни военных лет. Также работали полевые кухни. Каждый мог бесплатно продегустировать солдатскую кашу и выпить стакан чая.

Помощь в организации и проведении акции оказывали волонтеры.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» давно стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Ранее организатор шествия Артем Хуторской рассказал «Ридусу», что еще три года назад никто и представить не мог, что «Бессмертный полк» станет столь значимым по масштабу мероприятием:

«Я три года подряд участвую в акции как рядовой гражданин — и поверьте, три года назад „Бессмертный полк“ мне казался совершенно сенсационным событием. Мне не верилось, что это станет не просто всероссийским, а международным движением, искренним волеизъявлением народа. Это, действительно, искренняя акция, без политики, без каких-либо „обязаловок“ и списков на сбор».

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