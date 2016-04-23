«Бессмертный полк» шагает по стране: хроника событий

Во всех регионах России началась акция «Бессмертный полк», посвященная победе Советского Союза в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии. В шествии участвуют сотни тысяч людей. Они проходят колоннами по главным улицам городов и поселков страны, неся в руках портреты своих предков — участников ВОВ.

«Это прекрасная акция, прекрасное общественное движение, которое охватывает всё больше и больше людей. Они несут портреты своих родственников в честь памяти о великой войне. Это невиданный подвиг нашего народа. Это величайшая благодарность великому поколению, отстоявшему нашу свободу, русскую душу и культуру», — отметил в беседе с «Ридусом» Народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровском крае в колоннах «Бессмертного полка» прошли около 120 тысяч человек. В самом Хабаровске на акцию вышли порядка 50 тысяч жителей города.

Во Владивостоке участие в акции приняли не только россияне, но и граждане Китая. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который тоже шел в колонне «Бессмертного полка», подчеркнул, что Праздник Победы — это день национального триумфа, гордости, народной скорби и вечной памяти.

«Победа ковалась на передовой и в тылу, ее приближали мужество и доблесть тысячи бойцов. Сегодня мы склоняем голову перед великим подвигом каждого. Здоровья, счастья, благополучия, мира и спокойствия в каждом доме!» — добавил чиновник.



Сибирский федеральный округ

В Новосибирске «Бессмертный полк» собрал 240 тысяч человек. Колонна растянулась на несколько километров. Шествие проходило по центральной части города до дома Офицеров, по главной улице города — Красному проспекту.

В Томске принять участие в акции захотели 25 тысяч человек. Колонна «Бессмертного полка» прошла по Новособорной площади. Именно отсюда в 1941 году жители города уходили на фронт.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге на акцию вышли около 200 тысяч горожан. И это несмотря на проливной дождь! Люди начали строиться в колонну за два часа до начала шествия.

Не менее многочисленной акция получилась в Тюмени. «Бессмертный полк» проводится в этом городе с 2007 года.

Приволжский федеральный округ

К шествию «Бессмертный полк» присоединились более 35 тысяч жителей Нижнего Новгорода. Вместе со всеми участие в акции принял губернатор региона Глеб Никитин. Глава Нижегородской области нес портрет своего деда Владимира Васильевича Никитина.



Никитин считает, что присоединиться к «Бессмертному полку» должен каждый российский гражданин, чтящий память своих предков.

В Перми в колонне «Бессмертного полка» прошли 32 тысячи человек. «Всех, кто воевал и ковал Победу в тылу, кто ждал и верил, мы помним», — прокомментировал глава региона Максим Решетников.

Южный федеральный округ

Свыше сотни тысяч ростовчан приняли участие в шествии «Бессмертного полка»: сразу после военного парада в честь Дня Победы колонны собрались в центре Ростова-на-Дону — и вышли на Театральную площадь.

В колоннах с портретами героических предков прошли представители ЮнАрмии, воспитанники художественных школ и других коллективов творческой самодеятельности. Участников «Бессмертного полка» угостили «солдатской кашей», а со сцены творческие коллективы города приветствовали шествие песнями военных лет.

Волгоградская область также установила свой личный рекорд: в этом году к «Бессмертному полку» присоединились более 150 тысяч человек. В Волгограде маршрут «Бессмертного полка» прошел от дома Павлова до Мамаева кургана, где состоялась панихида по погибшим в Великой Отечественной.

А в Астрахани многотысячное шествие «Бессмертного полка» проследовало по центральной городской улице — от кремля до Лебединого озера. Под самые известные военные песни — «Катюша», «Смуглянка», «Журавли» и «День Победы» — в колонне прошло более 27 тысяч человек.

К колонне «Бессмертного полка» присоединился и глава региона Сергей Морозов, который пронес портрет своего деда-фронтовика, Степана Анисимовича Шаверина.

Северо-Западный федеральный округ

Родиной Знамени Победы считается поселок Идрица Себежского района Псковской области: местная делегация присоединилась к шествию «Бессмертного полка» в Пскове. Тем временем десятки тысяч горожан прошли по Троицкому проспекту Архангельска, центральным улицам Вологды и Мурманска.

В Санкт-Петербурге патриотическая колонна прошла по Невскому проспекту до Дворцовой площади — и поразила своей численностью: в Смольном сообщили, что в акции приняли участие 1 миллион 180 тысяч петербуржцев.

К «Бессмертному полку» присоединился и врио главы Северной столицы Александр Беглов:

В моей семье воевали все мужчины. С фронта не вернулись 22 человека. Портреты отца и дяди, этих двух моих героев, я несу сегодня в Бессмертном полку. Не хочется писать пафосные слова, вы и так меня понимаете. С Днем Победы, уважаемые ленинградцы, петербуржцы! — поздравил жителей Петербурга Беглов.

Центральный федеральный округ

В Туле «Бессмертный полк» проходит в седьмой раз: участники патриотической акции пронесли портреты своих героев от улицы Менделеевской до Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Липецк насчитал 65 тысяч горожан, принявших участие в акции «Бессмертный полк»: горожане с портретами героических предков прошли от площади Победы по ул. Советской до площади Петра Великого.

Воронеж вышел на рекорд: по данным мэрии, в этом году к акции присоединились 57 тысяч человек, которых не испугали предупреждения синоптиков о дождях и грозах.

А в Рязани насчитали свыше 43 тысячи участников «Бессмертного полка». Кроме того, в Рязани состоялся второй Марафон флагов городов-героев, в рамках которого стяги городов-героев от площади Победы до Соборной пронесли курсанты военных вузов Рязани.

Подробности столичной акции «Ридус» расскажет в отдельном материале.

