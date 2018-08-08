Опрос выявил количество россиян, владеющих «автомобилем мечты»

По результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат» среди российских автолюбителей, выяснилось, что 17,6% респондентов уже ездят на «автомобиле своей мечты».

Полностью довольны своей машиной 40,4% опрошенных, однако мечтой ее назвать не могут.

Стоимостью автомобиля, а не собственными представлениями о нем руководствовались при покупке 17,9% участников опроса.

Еще 11,7% респондентов рассказали, что мечтой их машина не является, но для поездок вполне годится.

Также в исследовании отмечается, что 7,4% опрошенных продемонстрировали сугубо утилитарное отношение к автомобилю, заявив, что относятся к нему лишь как средству передвижения. И лишь 5% признались, что их автомобиль мечты уже перестали выпускать.

Ранее сообщалось, что в период с января по март 2019 года россияне потратили на покупку иномарок свыше 500 млрд рублей.