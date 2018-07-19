найти ×
   
  • USD
    65.23
  • EUR
    73.09
СохранитьСохранено0
×

004087

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Small f1a6d446e0

© 7tint.com

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.

Этот незапланированный рекламный ход уже оценили в 2,3 миллиарда долларов, сообщает CNBC.

Как известно, дотошные фанаты сериала углядели в одном из кадров пластиковый стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Реквизит стоял на столе рядом с героиней Дейенерис Таргариен, которую играет Эмилия Кларк.

В компании HBO признали ошибку, однако художник-постановщик сериала Хауке Рихтер сообщил, что стаканчик не имеет отношения к сети кофеен. Однако этот кадр все же было решено отредактировать.

В то же время досадный киноляп привел к тому, что различные СМИ по всему миру упомянули Starbucks и «Игру престолов» более 10,6 тысячи раз, рассказала телеканалу глава маркетинговой компании Hollywood Branded Стейси Джонс.

По ее словам, специально проведенный мониторинг показал, что всего за два дня Starbucks и «Игра престолов» были упомянуты в СМИ и соцсетях 193 тысячи раз.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
432710460читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6291866читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19352957читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202538читать позжечитаю позже