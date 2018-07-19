Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.

Этот незапланированный рекламный ход уже оценили в 2,3 миллиарда долларов, сообщает CNBC.

Как известно, дотошные фанаты сериала углядели в одном из кадров пластиковый стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Реквизит стоял на столе рядом с героиней Дейенерис Таргариен, которую играет Эмилия Кларк.

В компании HBO признали ошибку, однако художник-постановщик сериала Хауке Рихтер сообщил, что стаканчик не имеет отношения к сети кофеен. Однако этот кадр все же было решено отредактировать.

В то же время досадный киноляп привел к тому, что различные СМИ по всему миру упомянули Starbucks и «Игру престолов» более 10,6 тысячи раз, рассказала телеканалу глава маркетинговой компании Hollywood Branded Стейси Джонс.

По ее словам, специально проведенный мониторинг показал, что всего за два дня Starbucks и «Игра престолов» были упомянуты в СМИ и соцсетях 193 тысячи раз.